Миасс, Челябинская область, 3 февраля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области бывший директор одного из промышленных предприятий осуждён за присвоение вверенных ему средств. Об этом сообщает областное управление СКР.

Pixabay.com Суд

По данным следствия, с помощью фиктивных договоров с подконтрольной фирмой на поставку товарно-материальных ценностей он присвоил более 20 млн рублей. Суд назначил ему пять лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. рублей.

Ранее были осуждены два его соучастника. Они заключили досудебное соглашение.