Сыктывкар, 3 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 1138 носителей коронавируса, 141 из них пришлось госпитализировать, сообщает оперштаб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 414 случаев, Ухте — 350 и Воркуте — 62. На лечении находятся более девяти тысяч человек.

По данным штаба, 2 февраля в республике скончались три ковид-пациента, всего с начала пандемии — 2788.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора объявила о выявленном в РФ новом варианте «Омикрона».