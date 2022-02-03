Москва, 3 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Меры, предпринятые ЦБ РФ для замедления инфляционных процессов, пока не могут в полной мере проявить свою эффективность, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Инфляция

«Отчасти этому способствуют сезонные факторы — в январе россияне традиционно много тратят из-за продолжительных праздников и новогодних премий, кроме того, середина зимы не способствует снижению цен на плодоовощную продукцию и продовольствие вообще.

К этому стоит добавить ещё и фактор девальвации национальной валюты, которая в последние месяцы существенно просела.

Но инфляция в России относительно значений прошлых месяцев нарастает уже заметно медленнее, чем в Европе и США. То есть, повышение учетной ставки ЦБ РФ производит свой эффект.

В дальнейшем, на фоне ужесточения монетарной политики ведущими мировыми центробанками, замедление темпов станет более заметным. На экономике повышение учетных ставок отражается со значительным лагом — порядка полугода.

В июле 2021 года ставка была поднята сразу на 1 процентный пункт, до 6,5%, впервые за год догнав уровень инфляции. Теоретически, скоро должен начать заметно проявляться эффект ужесточения монетарной политики», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 28 января ускорилась до 8,82% в годовом выражении с 8,64% неделей ранее.

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