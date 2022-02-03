Бишкек, 3 февраля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В ближайшие годы в Киргизии сохранится большой переизбыток рабочей силы за счёт молодёжи. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов сегодня, 3 февраля, на совещании, посвящённом вопросам трудоустройства граждан за рубежом.

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По словам высокопоставленного чиновника, поэтому необходимо усилить координацию деятельности госорганов по организованному набору трудовых мигрантов.

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«Мы будем предпринимать активные усилия, чтобы они смогли найти хорошо оплачиваемую работу за рубежом. Именно там, где они могут приобрести высоко востребованные навыки для развития экономики и инвестиций в неё», — подчеркнул он.

По итогам совещания заместитель главы правительства Киргизии поручил чиновникам обеспечить качественную юридическую поддержку, введение страхования и облегчение легального трудоустройства киргизских трудовых мигрантов.

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