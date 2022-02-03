Оренбург, 3 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Государственное унитарное предприятие «Оренбургскоммунэлетросеть» вновь оказалось в центре внимание. Власти региона все же намерены его приватизировать. Преобразование ОКЭС в акционерное общество запланировано на 2022 год. В программе приватизации на этот период организация является единственной. Об этом сообщает портал orenday.ru.

Images Money Приватизация

Стоит отметить, ранее вокруг попытки приватизации госпредприятия разразился скандал. Прокурор в судебном порядке успешно оспорил прогнозный план приватизации, а на действия с ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть» (ОКЭС) были наложены обеспечительные меры.

В правительстве Оренбуржья заявили, что ГУП пытались приватизировать в 2020 году, но из-за длительности и сложности процедуры, работы продолжились в 2021 году. Из-за вмешательства прокуратуры приватизацию не удалось завершить и в 2021 году. Предприятие включили в план приватизации 2022 года.

Примечательно, что ОКЭС является прибыльным предприятием. Так, за 2020 год выручка превысила 3,5 млрд рублей, сумма чистых активов оценивается почти в 6 млрд рублей. Информресурсы выражают опасение, что рентабельное предприятие могут продать.