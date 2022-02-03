Минск, 3 февраля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Приветствуя зарубежных дипломатов во время состоявшейся 3 февраля в Минске церемонии вручения верительных грамот, Александр Лукашенко отметил, что они «прибыли в Белоруссию в особое и даже эпохальное время, ведь 27 февраля в стране пройдет республиканский референдум по внесению изменений в Конституцию». Об этом сообщает пресс-служба президента постсоветской республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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Лукашенко принял верительные грамоты у послов Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Чада и Шри-Ланки. Рассказывая им о предстоящем белорусском референдуме, он сказал: «Принципиально важно, что наш народ сам определяет дальнейшее развитие государства. Особо подчеркну: без всякого давления извне. Именно поэтому мы считаем данную политическую кампанию полностью соответствующей всем демократическим нормам».

Читайте аналитику сюжета: Санкции США и ЕС в отношении БелоруссииЛукашенко пригласил иностранных послов к откровенному общению не только с представителями государственных органов, но и с «белорусскими экспертами, журналистами, активистами общественных организаций», отметила президентская пресс-служба. Он подчеркнул: «Для вас открыты все двери в Белоруссии».

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Напомним, государства Евросоюза, США и их союзники не признают Александра Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии. Послы этих стран отказались вручать верительные грамоты Лукашенко, ограничившись процедурами в МИД Белоруссии. Европарламент и другие международные организации, а также ряд государств заявили, что не признают итоги инициированного Лукашенко референдума, пока не будут освобождены политзаключённые и не произойдут демократические преобразования в постсоветской республике.

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