Москва, 3 февраля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Шаг Вашингтона по отправке военнослужащих в Европу носит демонстративный характер, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Понятно, что в случае реальной войны между Россией и НАТО, или даже для поддержки ВСУ на случай российского вторжения, о котором так долго трубит американский истеблишмент, 2 тысячи солдат мало что могут изменить.

Даже если это десантники или бойцы спецподразделений. Ведь в таких силах ещё больше соотношение между теми, кто идет в бой, и теми, кто обеспечивает их деятельность — заброску, снабжение, связь, управление и т.д.

Но цель их переброски не в реальных военных действиях, а в политическом жесте. Америка демонстрирует, что раздуваемая ей истерия по поводу русского вторжения не просто сотрясение воздуха, а что США сильны и готовы действовать.

Это даст возможность снять эффектные кадры для телекомпаний, ответить на вопросы озабоченных недостаточным противодействием Кремлю республиканцев, может, даже поддержать рейтинг американского президента», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, дополнительные военные силы США, которые в ближайшие несколько дней будут переброшены в Европу, будут насчитывать порядка 2 тыс. солдат, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

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