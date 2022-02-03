3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 16:22 — REGNUM Данные американского министерства финансов, согласно которым государственный долг США впервые превысил $30 трлн, стали поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 3 февраля в социальной сети Facebook.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Америка — такая страна, которая не только может долгое время брать кредит у кредитора, но, в конце концов, способна этого самого кредитора поглотить», — считает Пётр С.

Многие пользователи никак не обеспокоились столь огромной суммой денег, которые теперь Америка задолжала всему миру, ведь правительство США найдёт способ, как продлить себе удовольствие.

«Бумага есть. Печатный станок есть. В чём проблема? Напечатают ещё себе в долг. Не в первый раз», — отмечает Елена Б.

«Никакой это не долг, и погашать его никто и никогда не будет. Это просто зелёные бумажки, которые печатают американцы, чтобы за них что-то поиметь», — написал Георгий К.

Уолл-стрит Carlos Delgado

Некоторые комментаторы убеждены, что все эти триллионы никто отдавать не собирался и не собирается, поэтому не стоит ждать, что США начнут паниковать из-за таких цифр.

«Конфискуют деньги у российских олигархов и закроют часть своего долга», — предполагает Elmar R.

«Ну тут ситуация странная: госдолг США растёт с каждым годом, однако на жизни американских граждан это не отражается. Зарплаты меньше не становятся, продукты по цене такие же, как и в России. При этом вводимые санкции и курс доллара напрямую отражаются на жителях России: продукты дорожают, а зарплаты далеки от американских», — заметил Владимир М.

Часть людей полагает, что даже при таком невероятном государственном долге США будут чувствовать себя прекрасно, а в этом время спокойствие американцев возляжет на плечи остальных стран на планете.

«Ну достиг и достиг, и что-то изменилось? В процентном соотношении к ВВП какое? А какое у других стран развитых? Живут и продолжат спокойно жить. Тем временем у России минимальный долг. Лучше ли Россия стала жить от этой новости, которую я написал в данный момент? Не думаю», — пишет Anton F.

Ряд пользователей указывает на то, что величие и стабильность США достигаются за счёт покорности остальных государств, которые сами и позволяют Америке бесконечно повышать свой госдолг.

«К сожалению, это не проблема США, это проблемы остального мира! У бандитов всегда так: если вам должны США, это не их проблема, это ваша проблема. Всё это будет продолжаться, покуда существует его величество доллар», — указывает Дионис К.

ФРС США. Вашингтон Dan Smith

«Этот долг им оплачивает весь мир. Та же Европа и Китай. А Украина, накачанная вооружением, теперь будет исправно оплачивать этот долг годы вперёд, отрабатывая свою антироссийскую повестку. Ясно теперь, что военная риторика в сторону России не случайно возникла. США пытаются удержаться в кресле гегемона, а Россия этому сильно мешает», — поделилась своим мнением Марина У.

Нашлись и те, кто уверены, что рано или поздно американская экономическая модель даст трещину и весь этот госдолг ещё напомнит о себе.

«Печатный станок работает без устали. Недалёк тот день, когда люди побегут избавляться от этой валюты, которая превратится в туалетную бумагу», — предрекает Ramiz A.

Напомним, 2 февраля американское министерство финансов обнародовало данные, согласно которым государственный долг США впервые превысил $30 трлн.