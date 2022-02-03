Тбилиси, 3 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. Правительство Казахстана ещё не приняло окончательное решение о том, нужно ли в республике возводить атомную электростанцию (АЭС). Об этом 3 февраля сообщил на брифинге министр энергетики республики Болат Акчулаков.

АЭС

«Строительство атомной станции — вопрос очень тонкий, поэтому здесь у нас решений никаких пока нет, будем строить или нет», — сказал глава минэнерго.

Акчулаков, возглавляющий ведомство с 11 января, отметил, что в свете мирового тренда «зелёной энергетики» Казахстан не может наращивать использование угля. Строительство АЭС — это только один из рассматриваемых вариантов смены энергетической модели.

Министр отметил, что окончательное решение будет принято с учётом общественных обсуждений.

Стоит отметить, что энергетика Казахстана примерно на 70% зависит от угля. В декабре 2021 года глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов заявил, что Нур-Султан начал обсуждать с руководством «Росатома» возможность строительства в республике АЭС.