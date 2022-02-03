Ростов-на-Дону, 3 февраля, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В связи с ростом числа заболевших ОРВИ и заразившихся коронавирусом горожан поликлиники Ростова-на-Дону за прошедшую неделю приняли более 34 тыс. вызовов на дом, сообщили ИА REGNUM в городском управлении здравоохранения 3 февраля.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь в поликлинике

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Ежедневно операторы кол-центров фиксируют пять-шесть тысяч вызовов. В фильтр-боксы обращаются около трёх тысяч человек в сутки. Пациентов с симптомами ОРВИ принимает 131 кабинет. Автопарк санитарных автомобилей расширен до 183 машин. Медикам помогают более 250 волонтёров и студентов.

«Ежесуточно в городе проводят по 4300 ПЦР-исследований. В поликлиники №16, 41, 42 направили дополнительно врачей из студенческой поликлиники. В кол-центрах и регистратурах медорганизаций города работает 246 специалистов. Нагрузка на медучреждения города колоссальная», — отмечают в горздраве.

ИА REGNUM сообщало, что снизить нагрузку на поликлиники можно с помощью оформления больничных листов в онлайн-режиме. Такого мнения придерживается губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его мнению, люди должны иметь возможность открыть и закрыть больничный лист, не приходя в поликлинику на приём.