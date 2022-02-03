Самара, 3 февраля, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Жителя Красноярского района Самарской области заподозрили в совершении преступления против общественной безопасности. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, длительное время фигурант уголовного дела размещал на своих страницах в соцсетях фотографии с символикой международной террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

В материалах дела указано, что подозреваемый разместил аудиозапись на иностранном языке, в которой содержался публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма. Эти материалы были размещены в общем доступе и доступны для ознакомления неограниченным числом пользователей соцсетей.

По данному факту в отношении жителя поселка Волжский 1996 года рождения было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что сейчас мужчина находится под стражей. Расследование дела продолжается.