Москва, , 15:29 — REGNUM ТНТ назвал имя холостяка, за сердце которого будет бороться несколько девушек. Информация об этом появилась в официальном Instagram-аккаунте ТНТ 3 февраля.

Роза Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

https://www.instagram.com/p/CZgmUVXq1gf/

Новым героем шоу «Холостяк» станет 27-летний предприниматель Александр Гранков. Как говорится в сообщении он — «простой парень, который пришёл на проект за серьёзными отношениями».

ИА REGNUM напоминает, что в восьмом сезоне шоу холостяком был рэпер Тимур Юнусов (Тимати). Точная дата выхода девятого сезона пока неизвестна.

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