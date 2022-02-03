Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего профессора ряда петербургских вузов Владимира Матвеева, обвиняемого в реабилитации нацизма за отрицание Холокоста. Об этом 3 февраля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Lotosgtrk.ru Уголовное дело

Напомним, громкий скандал разразился в январе 2021 года, когда Владимир Матвеев выступил с лекцией перед учителями Ленинградской области на которой объяснял педагогам, что Холокоста, как массового уничтожения евреев нацистами, якобы не было.

Выступление Матвеева вызвало широкий резонанс. Комиссии по этике Санкт-Петербургского государственного экономического университета и РАНХиГС, где работал преподаватель, изучили его скандальный доклад и объявили, что Матвеев больше в этих вузах не работает. Также в отношении лектора было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»).

«По делу назначено предварительное слушание», — заметили в ОПС.