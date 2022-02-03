Москва, 3 февраля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Во многом сближению двух стран — России и Китая, как экономическому, так и политическому, способствует политика США, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В ситуации, когда обеим странам пытаются затруднить доступ на мировые рынки и угрожают санкциями, Москва и Пекин просто вынуждены поддерживать друг друга.

Конечно, учитывая экономическую мощь Китая, численность его населения, Россия очень опасается попаданием в зависимость от своего соседа. Тем более, что Китай в России в первую очередь видит источник сырья.

Но чем больше угроз со стороны Америки новыми ограничениями и запретами, тем больше для России смысла расширять взаимодействие с Пекином, чтобы в случае очередного обострения не остаться без рынков сбыта и критичного импорта.

В свете того, что много веков до этого Россия была в большей степени ориентирована на рынки Запада, сейчас расширение взаимной торговли с Китаем можно расценивать как снижение зависимости от Запада», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, взаимоотношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентного уровня и стали образцом эффективности и устремленности в будущее. Об этом сказано в статье президента РФ Владимира Путина.

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