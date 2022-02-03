Нерехта, Костромская область, , 16:07 — REGNUM В Нерехте и Нерехтском районе Костромской области с 3 февраля прекращены перевозки пассажиров общественным транспортом. Об этом сообщила администрация муниципалитета.

Проверка общественного транспорта в Нерехте Https://44.мвд.рф

На неопределенный срок остановлена работа двух городских и 9 из 12 существующих пригородных маршрутов. Причиной этого стала повторная проверка транспорта со стороны ГИБДД и Ространснадзора.

Как ранее писало ИА REGNUM, в прошлый раз проверка автобусов и маршрутов проводилась 27 января. Специалисты отправили в автопарк 6 из 16 проинспектированных автомобилей из-за технических неисправностей и отсутствия техосмотра. Сегодняшнее мероприятие должно было показать, исправили ли подрядчики проблемы. Из 8 проверенных автобусов 4, не прошедшие техническое освидетельствование, были сняты с маршрутов до устранения причин.

«Информацию о возобновлении перевозок сообщим дополнительно. Администрация муниципального района город Нерехта и Нерехтский район приносит свои извинения», — сообщили чиновники жителям города и района.

В какие сроки будут исправлены недочёты, неизвестно. Напомним, 9 из 12 пригородных маршрутов в районе обслуживает ярославская компания ООО «СГ-ТРАНС», учредителем которой выступает Сергей Судницын. Он же занимается перевозкой пассажиров в Нерехте по временному договору. Прежний подрядчик — Максим Боровиков отказался от работы в городе в декабре 2021 года. За ним сейчас остались три районных маршрута из Нерехты в села Аминево, Троицу, Лаврово и деревню Клементьево.

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