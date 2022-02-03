Ярославль, 3 февраля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Председатель и 9 членов профсоюза «ПАТП-1» города Ярославля подписали «открытое письмо» в муниципалитет и в СМИ в поддержку нынешнего руководства предприятия и его директора Сергея Завьялова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на текст письма.

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Скан письма поступил на электронные почты СМИ. Подлинность документа в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM подтвердила руководитель профкома «ПАТП-1» Анна Белоусова. В письме отмечаются успехи предприятия при новых руководителях — Алексее Власенко и нынешнем директоре Сергее Завьялове

«Много в предприятии изменилось с приходом в 2018 году нового руководства в лице директора Власенко Алексея Александрович и его заместителя Завьялова Сергея Николаевича. Начиная с 2019 года, предприятием на условиях лизинга и инвестиционных кредитов было приобретено 83 единицы подвижного состава разного класса вместимости. А также, для поддержания технического состояния и внешнего вида транспортных средств, был восстановлен цех капитального ремонта. Только за вторую половину 2019 года через капитальный ремонт прошло 24 единицы подвижного состава», — говорится в письме.

В заслугу нового руководству в обращении ставится и разработка нового положения об оплате труда, позволившего поднять заработную плату 806 сотрудникам «ПАТП-1». Глава профкома привела корреспонденту ИА REGNUM цифры. В декабре 2021 года водители «ПАТП-1» в среднем получили 52 495 рублей и 22 копейки, а за год средняя зарплата на предприятии в целом составила 41 828 рублей и 40 копеек. При этом, согласно данным прокуратуры Красноперекопского района, в августе и в октябре прошлого года на «ПАТП-1» были задержки по зарплате.

«Задержки заработной платы были некритичные. И всем сотрудникам была выплачена компенсация за задержку», — прокомментировала этот факт руководитель профсоюзной организации Анна Белоусова.

В открытом письме приводится цифра, что «ПАТП-1» в 2021 году показало «положительный финансовый результат в размере 20 млн. рублей». Правда, не совсем понятно, почему при этом за полгода накопилось 50 миллионов долгов по лизинговым платежам, из-за чего, как сообщало ИА REGNUM, предприятие может потерять 47 автобусов. Авторы заявления подчеркивают, что СМИ не должны идти на поводу у депутатов с «недобрыми» намерениями.

«Несмотря на все наши достижения, депутат Каширин Анатолий Анатольевич распространяет недостоверную информацию о предбанкротном состоянии предприятия, путём размещения в СМИ и социальных сетях комментариев, не соответствующих действительности. Коллектив выражает беспокойство о недобрых (враждебных) намерениях депутата Каширина в отношении нашего предприятия. АО «ПАТП-1 г. Ярославля» требует прекратить распространять слухи о якобы возможном банкротстве и призвать к совести СМИ и депутата Каширина, которые распространяют ложную информацию. Распространяя клевету, депутат Каширин А. А. и СМИ, идущие у него на поводу, ставят вопрос о доверии народа к таким непонимающим в экономике депутатам, как г-н Каширин», — завершается текст обращения.

Под открытым письмом стоят 10 подписей. Как пояснила председатель профкома, каждый из подписантов представляет отдельное подразделение «ПАТП-1».