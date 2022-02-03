Улан-Удэ, 3 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Власти Бурятии направят на поддержку бизнеса дополнительно 60 млн рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, глава республики Алексей Цыденов поддержал предложение министра экономики Екатерины Кочетовой.

Правительство Бурятии Алексей Цыденов

По её словам, на встрече с предпринимателями прозвучало много предложений о льготном кредитовании на оборотные средства, а также субсидировании затрат на оборудование.

«И многие другие предложения, которые мы сейчас взяли в работу и уже совместно с минпромом, минсельхозом и минтуризмом разработаем критерии государственной поддержки. Затем ее утвердим», — добавила она.

Как отмечается, всего за время пандемии на поддержку бизнеса из республиканского бюджета было потрачено 3,4 млрд рублей.