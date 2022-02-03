Москва, 3 февраля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Оперативно расширять перечень спортивных и оздоровительных организаций, занятия в которых дают гражданам право на налоговый вычет предложил депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин в письме на имя главы Минспорта Олегу Матыцину.

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В России вступил в силу закон, в соответствии с которым граждане, занимающиеся физической культурой и спортом, получили с января 2022 года право на получение налогового вычета. Одним из условий реализации этого права является заключение договора с физкультурно-спортивной организацией, включенной в перечень организаций, формируемый в соответствии с требованиями постановления правительства. В соответствии с этим документом основным видом деятельности организаций должны быть услуги в области физической культуры и спорта. Список таких организаций утверждается Министерством спорта России на будущий год в срок год до 1 декабря текущего года.

«Сегодня в перечне 3 836 организаций, из которых частных организаций менее 1500, это крайне мало, учитывая еще и то, что в основном эти организации находятся в крупнейших городах субъектов. Но нельзя забывать и про маленькие города, поселки, сельские территории, где тоже есть организации и предприниматели, оказывающие физкультурно-спортивные услуги, которые может и не слышали пока про наши новеллы», — отметил Пайкин.

Он обратил внимание на то, что на сегодняшний день нет единого подхода к определению видов ОКВЭД в сфере физической культуры и спорта, которые должны иметь организации в качестве основного вида деятельности, чтобы иметь возможность включиться в заветный перечень организаций.

Изменения в перечень следует вносить как минимум ежеквартально, оперативно реагируя на запросы представителей отрасли, полагает депутат.