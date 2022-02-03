Минск, , 15:24 — REGNUM «Самая трагическая страница в нашей истории — Вторая мировая война, которая унесла жизни как минимум каждого третьего белоруса. Особо подчеркну, что безжалостно уничтожали наш народ не какие-то дикие орды варваров, а представители самых просвещенных наций Европы, которые спустя десятки лет начинают нас учить, как нам жить», — заявил 3 февраля Александр Лукашенко иностранным послам.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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Принимая верительные грамоты у послов Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Чада и Шри-Ланки, руководитель постсоветской республики напомнил им, что объявил нынешний год «годом исторической памяти». Он рассказал им: «Мы хорошо помним ужасы той войны (Второй мировой. — Прим. пресс-службы президента Белоруссии) и сегодня с тревогой наблюдаем за эскалацией напряженности в мире. И особенность состоит в том, что те, кто эскалирует эту обстановку, те, кто привносит новые факторы эскалации, пытаются на других свалить вину. Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и может в любой момент перейти в горячую фазу».

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