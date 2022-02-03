Тбилиси, 4 февраля, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили 3 февраля поделился в «Фейсбуке» воинственными планами своих возможных действий по отношению к Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Что бы я делал на Украине в первую очередь вместо этого безобразия:

1. Я бы послал премьер-министра не только в Киев, но и в западные столицы и Турцию для мобилизации помощи;

2. Я бы бесплатно дал несколько бронемашин «Дидгори» и самолёт, снаряжённый боеприпасами (как сделала Литва в 2008 году);

3. Я хотел бы объявить о предложении для 1 000 маленьких детей украинских солдат отдохнуть на наших курортах;

4. Я бы присоединился к Союзу трёх — Лондона, Варшавы, Киева;

5. Я хотел бы предупредить весь мир, что Россия собирается аннексировать наши оккупированные территории вместе с территориями Украины», — написал Саакашвили.