Москва, 4 февраля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Неясно, что рассчитывают получить от Украины в качестве компенсации страны, собирающиеся заключить с ней оборонный альянс. Об этом 3 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«Вопрос в том, что теряет и что получает каждая из стран, заключающих договор о взаимопомощи», — заявил эксперт.

По мнению политолога, если Украине действительно нужны союзники для усиления своих позиций в отношении России и непризнанных республик, то неясно, что смогут получить Британия, Польша или Турция, если они возьмут на себя дополнительные обязательства по отношению к Киеву.

«Если же речь идёт об обязательствах по продаже оружия, то здесь простор для межгосударственных соглашений открыт, а никаких формальных препятствий нет, поскольку Украина воспринимается как страна, находящаяся под постоянной угрозой гораздо более сильной России», — заключил Бышок.

Напомним, что ранее на Украине заявили о переносе создания союза между Украиной, Британией и Польшей.