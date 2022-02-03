Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростовской области начался сбор подписей против двукратного повышения тарифов на капитальный ремонт. Об этом сообщила депутат Ростовской городской думы Наталья Оськина (КПРФ).

Тарифы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы расцениваем данную меру никак иначе, как очередной грабёж населения, который в условиях ухудшения социально-экономической ситуации в стране, роста инфляции, падения уровня жизни и реальных доходов граждан нивелирует все меры социальной поддержки населения», — говорится в петиции.

При этом, несмотря на поступающие платежи от населения, ситуация с ремонтом многоквартирных домов только ухудшается. Кто-то ждёт плановых ремонтов десятилетиями, кто-то сетует на низкое качество проведённых работ.

ИА REGNUM сообщало, что пойти на двукратное повышение тарифа на капитальный ремонт многоквартирных домов в Ростовской области, отметил донской губернатор Василий Голубев, власти заставили «экономика и возможности». Нынешний тариф составляет 9,92 рубля. В 2022 году плата вырастет почти вдвое и составит около 20 рублей за один квадратный метр.

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