Астана, 3 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Аварийное отключение электросети в Казахстане произошло из-за срабатывания автоматической системы, что позволило избежать более серьёзных последствий. Об этом 3 февраля сообщил на брифинге министр энергетики республики Болат Акчулаков.

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«Могу однозначно сказать, что в Казахстане сработала автоматика, которая защищает национальную систему. Если бы у нас автоматика не сработала, то мы выпали бы очень надолго», — сказал Акчулаков.

Он отметил, что благодаря срабатыванию автоматики, в Казахстане удалось быстро восстановить электроснабжение, не было последствий ни для сетей, ни для станций.

Министр при этом отказался обвинять какую-либо сторону в произошедшем. Он отметил, что ведётся расследование и нужно рассмотреть все причины.

Напомним, 25 января начались массовые отключения электросетей в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. В Казахстане и Киргизии аварию устранили в течение дня. В Узбекистане с последствиями справлялись в течение нескольких дней.