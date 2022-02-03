Минск, , 15:17 — REGNUM В 2022 году Россия и Белоруссия проведут более 20 совместных мероприятий вооружённых сил двух стран. Об этом 3 февраля на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас впереди в этом году более 20 мероприятий», — цитирует агентство БелТА российского министра.

Глава Минобороны РФ напомнил, что на предстоящих учениях «Союзная решимость — 2022» войска перебрасываются с востока к западным границам Содружества, то учения «Восток — 2022» буду проводится на востоке.

«И по вашему решению министерство обороны, Вооружённые силы Белоруссии будут участвовать в этих учениях — большая группировка. Теперь им предстоит на десять тысяч километров перебраться туда», — добавил Шойгу.

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Как сообщал ИА REGNUM, визит министра обороны России Сергея Шойгу в Белоруссию связан, прежде всего, с подготовкой совместных российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022», которые пройдут с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах.

Ранее отмечалось, что учения носят сугубо оборонительный характер, на них будет отработано отражение внешней агрессии. При этом Россия в добровольном порядке проинформировала иностранных партнёров о проведении учений. Главная цель манёвров — отработка слаженности взаимодействия военных подразделений России и Белоруссии.