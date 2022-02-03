Москва, , 15:17 — REGNUM «Индекс бигмака» — в целом, довольно простой и понятный инструмент для обывателя, основанный на цене «Биг Мака» в каждой стране мира, где есть «Макдональдс», заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов.

Бургер Beau96080

«Предполагается, что цена бургера соразмерна в процентном отношении с уровнем доходов или национальной валютой в каждой стране. Однако здесь и кроется некоторая статистическая неточность.

«Макдональдс» закупает сырье у местных производителей, кроме, пожалуй, соусов и концентратов. Как известно, российские производители столкнулись с серьезными трудностями, начиная с 2014 года, особенно это касается сельского хозяйства, что подняло цены на сырье и, соответственно, на «Биг Мак».

Таким образом, можно сказать, что рубль недооценен, если сравнивать закупочные цены на производство бургера с ценами в США или ЕС.

Однако игнорировать факты санкций и экономического давления на производителей в России после 2014 года было бы необъективно.

Дополнительно можно сказать, что франшиза фастфуда в России является одной из наиболее качественных в мире, когда дело касается сырья для готовки, поэтому сравнивать «Биг Мак» из России с «Биг Маком» из центральной Европы или США тоже не очень объективно

Необъективно потому, что к «Макдональдс» на Западе — это, скорее, очень дешевый вариант забегаловки, и в куда в меньшей степени «семейное кафе», как это принято в восточной Европе, или «ресторан» в Африканских странах.

Таким образом, все же индекс «бигмака» хоть и простой, но не очень репрезентативный инструмент, который скорее подходит для сравнения стран со схожими экономиками, расположенными в одном регионе или имеющими какие-либо другие сходства.

Сравнивать Россию и Британию по этому индексу равносильно тому, что сравнить апельсин с мячом на основе того, что они оба круглые», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, рубль признан самой недооценённой валютой в мире с учётом так называемого индекса «бигмака».

Читайте также: Рубль назвали самой недооценённой валютой по «индексу бигмака»