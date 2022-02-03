Таллин, , 15:16 — REGNUM Эстония введёт дополнительные санкции против Белоруссии. Об этом 3 февраля заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас EU2017EE Estonian Presidency

«Мы приняли решение ввести дополнительные санкции против Белоруссии», — приводит слова Каллас ERR.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля Каллас поручила МИД республики, министерству экономики и коммуникаций и налогово-таможенному департаменту проверить соответствие транзита нефти из Белоруссии через территорию Эстонии санкциям Евросоюза.

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