Уфа, , 15:18 — REGNUM Жительницу Уфы осудили за оставление на морозе 10-месячного ребенка в Башкирии. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Мороз (сс) Free-Photos

В суде было установлено, что в декабре прошлого года женщина, проживающая в с. Иглино, попросила родственницу присмотреть за своей 10-месячной дочерью.

Во время отсутствия матери ребенка фигурантка уголовного дела употребила алкогольные напитки. В итоге одетый в легкую кофточку ребенок, который находился у нее на руках, выпал из окна первого этажа дома.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, женщина уснула. Девочка была обнаружена спустя час на улице своей матерью и доставлена в больницу, где ей установлен диагноз «переохлаждение средней степени», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам оставления в опасности. Свою вину 55-летняя подсудимая полностью признала.

В результате Иглинский межрайонный суд назначил ей наказание в виде 260 часов обязательных работ.