Москва, , 15:15 — REGNUM Одна из причин того, что рубль недооценен на 10−15%, заключается в постоянной санкционной риторике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

Рубль © ИА REGNUM

«Рубль недооценен процентов на 10, а может быть, даже на 15. Это все строится на постоянной санкционной риторике о том, что нас отключат от SWIFT, от банков, введут мораторий на углеводороды. И недооцененность рубля оказывается платой за риск. Иностранные инвесторы, слыша такую санкционную риторику, не очень активно идут в нашу экономику. Подчеркиваю — обычная санкционная риторика (без самих санкций!) скидывает на 10% нашу валюту», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рубль признали самой недооценённой валютой в мире по «индексу бигмака».

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