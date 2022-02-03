Москва, 3 февраля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Москва вошла в тройку самых процветающих мегаполисов мира по комплексной оценке, а по качеству жизни и уровню развития инфраструктуры заняла первое место. Таковы итоги исследования, краткую версию которого ООН опубликовала 2 февраля.

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Эксперты оценивают мегаполисы с помощью Индекса городского процветания. Он отражает в том числе сбалансированность развития городов.

По итогам анализа показателей 50 крупнейших городов мира были отобраны 29 мегаполисов. Три самых процветающих по комплексной оценке — Сингапур, Москва и Торонто. Сидней, Лондон, Париж, Мадрид, Шанхай, Гонконг и Нью-Йорк попали в десятку лидеров.

В категории «Развитие инфраструктуры» российская столица заняла первое место, опередив Гонконг и Париж. В категории «Качество жизни» Москва также лидирует, за ней идут Сингапур и Гонконг.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года Москву признали одним из пяти мировых мегаполисов, наиболее удобных для пешеходов.

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