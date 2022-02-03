Нью-Дели, 3 февраля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Индией в 2021 году достиг рекордных показателей и составил $12 млрд. Об этом 3 февраля сообщил торговый представитель России в Индии Александр Рыбас.

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«Товарооборот за 11 месяцев 2021 года — с января по ноябрь — составил около $12 млрд», — цитирует Рыбаса ТАСС.

Он добавил, что когда будет получены окончательные данные, то они могут ещё вырасти, но «уже ясно, что это рекорд».

По словам Рыбаса, предыдущий рекорд был зафиксирован в 2019 году. Тогда он составил более $11 млрд.

Торговый представитель напомнил, что Россия поставляет в Индию минеральные продукты, удобрения, машины и оборудование, драгоценные камни и металлы, продовольственные товары, фармацевтическую продукцию, продукцию лесопромышленного комплекса. Из Индии в Россию поступают комплектующие для машин и оборудования, продовольственные товары, лекарственные средства, текстиль и изделия из него.