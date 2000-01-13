Тбилиси, 3 февраля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Конституция Грузии не признаёт существование Южной Осетии, поэтому желательно, чтобы в Евросоюзе исключили из официальных документов данное название. Об этом 3 февраля заявил председатель комитета по международным отношениям парламента Грузии Николоз Самхарадзе на совместном заседании парламентских комитетов по европейской интеграции и международным отношениям.

Максим Цуканов ИА REGNUM Грузия, Абхазия и Южная Осетия

Он прокомментировал доклад от представителя Европарламента Свена Миксера. По мнению Самхарадзе, термин «Южная Осетия» якобы ввёл Иосиф Сталин в 1922 году.

«Поэтому моя просьба, призыв — вместе обсудить, как нам вообще изъять этот термин из ваших официальных документов. Неприятно, когда Евросоюз или какое-то другое государство использует название сталинских времён», — сказал грузинский депутат.

Самхарадзе добавил, что Тбилиси может отправить по этому поводу официальное обращение, если потребуется.

Напомним, Южная Осетия вошла в состав Грузинской ССР в 1922 году как Автономная область Юго-Осетии (позже Юго-Осетинская автономная область, Автономная область Южной Осетии).

В 1991 году Грузия вышла из состава Советского Союза, а руководство новой республики отменило все законы СССР, в том числе и «Декрет об образовании Юго-Осетинской Автономной области в составе ГССР». Тем не менее официальный Тбилиси называет данную территорию «Цхинвальский регион» и считает, что она должна отойти Грузии.