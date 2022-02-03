Москва, , 15:03 — REGNUM Данные об ускорении инфляции в России ожидаемы. Они говорят о стабилизации текущих темпов инфляции на высоком уровне (примерно 0,2% в неделю), что значительно выше целевых темпов ЦБ (4% в годовом выражении), ИА REGNUMзаявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «ФИНАМ» Ольга Беленькая.

Рост инфляции geralt

«Отчасти высокие цифры инфляции января носят сезонный характер и объясняются индексацией регулируемых цен и тарифов, однако эффект индексации отразился в первую декаду месяца (1−10 января).

С начала года по 28 января наиболее сильно подорожали плодоовощная продукция (+6,1%), более чем на 2% выросли в цене сахар, вермишель, мука, гречка, масло сливочное, более чем на 1% — говядина и баранина, в то же время снизились в цене ранее наиболее заметно подорожавшие куры и яйца.

Среди наиболее подорожавших непродовольственных товаров — легковые автомобили (более 2% за 4 недели января).

В последнюю неделю (22−28 января) можно отметить замедление роста цен на непродовольственные товары без учета бензина.

При этом на 0,6% подорожали смартфоны, повышение спроса может быть связано с ослаблением курса рубля и спекуляциями о возможном запрете США экспорта микроэлектроники в Россию.

С начала года по 28 января инфляция составила 1,07% и по итогам января рост цен может составить около 1,1%, а в годовом выражении — приблизиться к 8,9% (в январе 2021 года инфляция составила 0,67% за месяц и 5,19% в годовом выражении).

Как отмечается в бюллетене ЦБ «О чем говорят тренды», «разворота инфляционного тренда на дезинфляционный пока не произошло».

Это связано и с продолжающимися проблемами в производственно-транспортных цепочках, вследствие которых растут производственные затраты и ограничиваются возможности выпуска.

Также это связано и со все еще сильным потребительским спросом (темпы кредитования ускорились к концу 2021 года) и с близкими к многолетним максимумам инфляционными ожиданиями населения.

Резкое ослабление курса рубля в январе могло стать дополнительным проинфляционным фактором. За последнюю неделю оно было в значительной мере отыграно назад, однако дальнейшая динамика рубля будет зависеть от развития геополитической ситуации.

Скорее всего, что годовая инфляция выйдет на плато в ближайшие месяцы, а затем будет медленно снижаться под влиянием ожидаемого замедления глобальной инфляции, ослабления напряженности с поставками, проявления эффекта от ужесточения ДКП ЦБ РФ и бюджетной консолидации.

Однако уже сейчас прогноз ЦБ о снижении инфляции к 4−4,5% к концу 2022 г. выглядит практически недостижимым, наша оценка — 5,2−5,7%. Ожидается, что на следующей неделе на заседании ЦБ будет принято решение о повышении ключевой ставки.

Предположительно будет рассматриваться диапазон 50−100 базовых пункта, причем наиболее вероятными вариантами могут быть 75 или 100 базовых пункта», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инфляция в России по состоянию на 28 января ускорилась до 8,82% в годовом выражении с 8,64% неделей ранее.

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