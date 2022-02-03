Енисейский район, Красноярский край, , 15:02 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела о гибели двух детей при пожаре в Енисейском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 3 февраля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Пожар hansbenn

По данным ведомства, обвинение предъявлено матери погибших детей (ч. 3 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).

По данным следствия, в доме в посёлке Новоназимово проживала семья с тремя детьми: двумя мальчиками (1,8 месяца, десять лет) и пятилетней девочкой. Вечером 5 декабря 2021 года женщина на длительное время ушла к соседям, оставив детей дома без присмотра. Глава семьи в это время был в отъезде.

Пока матери не было дома, дети подожгли игрушку. Начался пожар. Старший мальчик успел покинуть дом, а младшие дети погибли от острого отравления окисью углерода. О пожаре обвиняемой сообщил старший сын.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

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