Джакарта, , 15:02 — REGNUM Вулкан Анак Кракатау, расположенный в Индонезии, активизировался 3 февраля 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Анак Кракатау Lord Mountbatten

В 16:15 по западно-индонезийскому времени вулкан начал выбрасывать в небо столб вулканического пепла на высоту 200 метров. Столб наклонен на северо-восток или в сторону острова Ява.

Анак Кракатау присвоен второй уровень опасности. Местным жителям рекомендуют не приближаться к вулкану в радиусе 2 км.

Напомним, извержение вулкана Анак Кракатау в 2018 году повлекло за собой цунами, затопившее побережье острова Ява и приведшее к гибели 400 человек.