Москва, 12 мая, 2021, 10:49 — ИА Регнум. О сроках возобновления авиасообщения из России на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх — может быть объявлено ориентировочно 14 мая, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Объёмы перевозки в Хургаду и Шарм-эль-Шейх на первом этапе возобновления прямых авиаперелетов на Красное море будут разными. Скорее всего, больше полетных программ будет разрешено в Хургаду.

Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что Москва надеется на возобновление авиарейсов между РФ и Шарм-эль-Шейхом и Хургадой в ближайшие месяцы. А по словам губернатора Красного моря Ханафи, Россия готовится к возобновлению рейсов в Хургаду в конце мая — начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля 2021 года президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения на курорты Хургады и Шарм-эш-Шейха.

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