Москва, , 16:51 — REGNUM Не стоит обращать внимание на пышные обороты речи Владимира Зеленского, это всего лишь часть дипломатического ритуала. Об этом 3 февраля заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, кандидат политических наук, исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

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«Это фигура речи, когда о каждой стране, чьи представители приезжают к вам в гости, вы говорите, что у вас с ней особые отношения, давние исторические связи, общее политическое видение, растущий товарообмен или взаимные симпатии народов», — заявил эксперт.

По мнению политолога, все это всего лишь язык современной дипломатии, не более. Если в прошлом преподносили дары, то сейчас используют подобные пышные обороты речи.

«Великобритания — член НАТО, поэтому какие-то по-настоящему особые отношения, выходящие за рамки сотрудничества Украина-НАТО, между Киевом и Лондоном вряд ли возможны», — заключил Бышок.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о выстраивании особых отношений с Великобританией