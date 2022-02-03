Вашингтон, , 15:00 — REGNUM Сеул и Вашингтон обсуждают вопрос проведения совместных военных учений. Об этом сообщил 2 февраля пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, отвечая на вопрос журналистов о возможном переносе или отмене корейско-американских учений.

Джон Кирби Defense.gov

По словам представителя Пентагона, американская сторона очень серьёзно относится к поддержанию боеготовности своих войск, размещённых на Корейском полуострове.

Он подчеркнул, что все решения принимаются совместно с южнокорейской стороной.

Представитель Пентагона подчеркнул, что США постоянно оценивают уровень боеготовности своих вооружённых сил и пересматривают планы проведения учений в зависимости от ситуации.

Ранее СМИ сообщали о том, чтоежегодные совместные учения могут быть перенесены на апрель из-за предстоящих президентских выборов в Южной Корее.

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