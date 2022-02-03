3 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление вице-президента Еврокомиссии (ЕК) Валдиса Домбровскиса о том, что в ЕК не могут назвать точную дату вступления Украины в Евросоюз.

Оксана Переможенко, , 15:20 — REGNUM В Еврокомиссии не могут назвать точную дату вступления Украины в Евросоюз. Об этом, как сообщает «Телевизионная служба новостей» (ТСН), заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Евроинтеграция Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам политика, для того чтобы конкретнее говорить о вступлении Украины в Европейский союз, сначала необходимо сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации.

«Премьер-министр [Украины] Денис Шмыгаль в собственном выступлении также подчеркнул, что сейчас нам нужно сосредоточиться на выполнении Соглашения об ассоциации. И это то, что мы обсуждали. Потому что в определенном смысле выполнение Соглашения об ассоциации откроет путь для следующих возможных шагов. На данном этапе мы не в состоянии называть конкретные даты. Как я уже говорил, нам сначала надо поработать и использовать весь потенциал Соглашения об ассоциации», — сказал Домбровскис.

Заявление вице-президента Еврокомиссии обсудили в телеграм-каналах Klymenko Time и «headlines Украина», а также в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua. Многие указали на то, что Украина не станет членом ЕС, а Евросоюзу украинская сторона нужна как рынок сбыта, источник ресурсов и дешевой рабочей силы.

«Никто нас нигде не ждёт», — отреагировала Лариса.

«Это так сложно сказать: ни-ко-гда. Дипломаты…» — смеется R Ro.

«О сроках вступления в ЕС можно спросить у Эрдогана, как раз он приезжает», — смеется Вадим.

Реджеп Эрдоган Kremlin.ru

«Думаю, что власть наша тоже понимает, что никогда», — добавил «А.а».

"И не будет. Не нужно тешить себя надеждой», — отреагировал Серж.

«Что, зря скакали? Что, зря доллар по 30 [гривен] был и стал?» — с сарказмом поинтересовался Александр.

«Для того, чтоб вывозить из нашей страны янтарь и лес-кругляк, никакое членство не нужно…» — написал один из участников обсуждения.

«Мы нужны ЕС как рынок сбыта их товаров и дешёвая рабочая сила для неквалифицированного труда. Как равный партнёр мы Европе не нужны», — отметил Алексей Анатольевич Н.

«Знаем и прекрасно понимаем, что курс на ЕС ловко подменили на [курс в] НАТО», — добавила Таисия.

«Одно только непонятно… нафига это говорить каждый день?» — недоумевает Роман.

«Козел (осел — О. П.) за морковкой 8 лет идёт. Скорее всего, тупой!» — с сарказмом добавил Vadim.

«Эта дата — никогда!» — написала Инна Г.

«Подождите, мы ещё не весь хлам свезли на Украину и не вывезли лес», — пишет Евгений Л. как бы от лица ЕС.

«А может, будем использовать национальный интерес в экономике и будем строить Европу на Украине? Ещё пока потенциал есть», — считает Светлана О.

Валдис Домбровскис European Parliament

«Сколько Турция ждет? Вот и вы подождите», — иронизирует Анатоль К.

«Но нам до Турции далеко…» — ответила Анатолю К. Зинаида С.

«Это намёк — мы сейчас вывезем все, что осталось ценного, а потом: ну не смогли, идите…» — прокомментировала Nana B.

«После дождичка…» — шутит Лариса У.

«Эти обещания [о принятии Украины в ЕС] были заманухой, чтобы ограбить Украину и ничего не дать взамен», — отметила Наталья Ф.

«Им нужны только ресурсы и рабы…» — подытожила Валентина О.