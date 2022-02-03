Москва, 3 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. По уровню развития городской инфраструктуры и качеству жизни в Индексе (рейтинге) городского процветания Москва заняла первое место, сообщил 3 февраля мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

Москва-Сити. Москва

Индекс составлен и опубликован программой Организации объединённых наций (ООН) по населённым пунктам (ООН-Хабитат). В первую тройку по развитию инфраструктуры вошли Гонконг и Париж. При этом российская столица стала абсолютным лидером в таких составляющих качества городской среды, как доступ к электричеству и чистой воде, санитария, доступность врачей, возможности использования интернета и протяженность транспортной сети.

По качеству жизни в первой тройки, помимо Москвы, оказались Сингапур и Гонконг. По словам Собянина, лидерство российского города «обеспечили сильные позиции в высшем и среднем образовании, науке, музейном деле», а также низкий уровень преступности и высокое качество общественных пространств.

Кроме того, Москва вошла в первую тройку по комплексной оценке городского процветания вместе с Сингапуром и Торонто.

«Признание нашего города мировым лидером в качестве жизни и развитии инфраструктуры — это справедливая оценка огромных позитивных перемен, происходящих в Москве», — прокомментировал результат мэр Москвы Сергей Собянин.