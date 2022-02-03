Мехтарлам, Афганистан, 3 февраля, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В двух официальных письмах губернатор провинции Лагман в Афганистане предписал всем государственным органам провинции сотрудничать со СМИ и журналистами в предоставлении информации. Это распоряжение вышло в то время, когда в большинстве провинций отсутствие у журналистов доступа к информации считается серьезной проблемой. Об этом сообщает TOLOnews.

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Одно из писем было отправлено начальнику полиции провинции.

«Командованию полиции Лагмана предписывается делиться с журналистами и сотрудниками СМИ всей информацией о достижениях и событиях в области безопасности, которые не являются конфиденциальными, а также сотрудникам территориальных органов безопасности и контрольно-пропускных пунктов следует сотрудничать с журналистами во время выполнения ими своих служебных обязанностей», — говорится в письме.

Салахуддин Захид, пресс-секретарь губернатора Лагмана, сообщил: «Господин губернатор и директор департамента по информации и культуре направили государственным учреждениям совместное письмо, чтобы облегчить получение информации журналистами».

Необходимо отметить, что некоторые журналисты в восточной части страны одобряют действия губернатора Лагмана.

«В некоторые ведомства были отправлены письма с просьбой своевременно проинформировать СМИ, — сказал журналист Джан Ага Салех. — Мы благодарны Исламскому Эмирату за эти шаги».

Но в ряде провинций журналисты по-прежнему сталкиваются с проблемами при сборе информации.

«Одним из достижений является свобода слова, это право народа, его нужно отстаивать, и эмират должен его поддерживать», — сказал Хафизулла Баракзай, член Федерации журналистов Афганистана.

Афганское медиа-сообщество ожидает, что действия губернатора Лагмана подтолкнут власти других провинций к сотрудничеству со СМИ.