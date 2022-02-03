Минск, , 14:56 — REGNUM «Все вас хорошо знают в Белоруссии как давнего друга и ценят ваш большой вклад в укрепление и развитие взаимодействия между нашими странами», — заявил 3 февраля Александр Лукашенко, приветствуя на дипломатической церемонии российского посла Бориса Грызлова.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, руководитель постсоветской республики отметил, что «перед Минском и Москвой стоят большие, амбициозные задачи» и заявил: «2021-й вошел в историю наших государств как год принятия судьбоносных решений об углублении экономической интеграции, которые позволят вывести стратегическое партнерство на качественно новый уровень. Я очень рассчитываю, что в своей профессиональной деятельности вы как опытнейший руководитель в российском государстве, да и мирового масштаба, будете способствовать укреплению многоплановых белорусско-российских связей и развитию интеграционного взаимодействия».

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В ходе церемонии Лукашенко принял верительные грамоты послов восьми государств — Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Чада и Шри-Ланки. Согласно протоколу, руководитель постсоветской республики (бессменно правит с 1994 года) кратко пообщался с каждым из дипломатов.

Страны Евросоюза, США и их союзники не признали Александра Лукашенко законным и легитимным президентом Белоруссии, посчитав белорусскую президентскую кампанию 2020 года сфальсифицированной. Они также считают неприемлемыми проявления государственного терроризма в Белоруссии. Поэтому послы этих стран отказались вручать Лукашенко верительные грамоты.

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