Москва, , 14:53 — REGNUM Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале заявила, что её коллега Тина Канделаки станет новым гендиректором телеканала ТНТ. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тина Канделаки Дарья Драй © ИА REGNUM

«Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором ТНТ… Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв, — пишет Собчак. Однако официального подтверждения этой информации не было.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года Канделаки ушла с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ». Она перешла на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».

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