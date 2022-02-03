Москва, 3 февраля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своём телеграм-канале заявила, что её коллега Тина Канделаки станет новым гендиректором телеканала ТНТ. Об этом 3 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Тина Канделаки

«Тина Канделаки становится вместо Петренко гендиректором ТНТ… Тина, напомню, уже разорилась с продакшном, потом номинальная история с управлением Матч ТВ и проекты на ivi, которые полностью провалились. А теперь такой прорыв, — пишет Собчак. Однако официального подтверждения этой информации не было.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года Канделаки ушла с поста генерального продюсера канала «Матч ТВ». Она перешла на должность заместителя генерального директора холдинга «Газпром-медиа».