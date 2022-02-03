Саратов, 3 февраля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. В Саратовской области в связи с ростом заболеваемости в больницах разворачивают дополнительные койки. Об этом 3 февраля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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За время новой волны COVID-19 по области дополнительно ввели 260 коронавирусных коек, их общее количество составляет 1818. Свободными в настоящее остаются около 15% мест.

«С завтрашнего дня планируется ввести еще 100 коек в областном кардиодиспансере, в городской клинической больнице №2 и Красноармейской районной больнице», — констатировал министр.

С 3 февраля в помощь врачам дополнительно привлечены 72 машины. Олег Костин попросил жителей с пониманием отнестись к задержкам, все врачи работают.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области на стационарном лечении находятся 1532 пациента, на амбулаторном — 11 048.

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