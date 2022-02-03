Ростов, Ярославская область, 3 февраля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. «Минёром» школы в Ярославской области оказался 17-летний юноша из Рыбинска, использовавший для этого сервис в Малазии. Об этом сообщает ЯрНьюс.

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В конце января 2022 года в Петровскую школу-интернат в Ростовском районе поступило сообщение о том, что учреждение заминировано. Полиция оперативно эвакуировала 49 человек из здания, однако взрывчатки не нашла.

Как удалось выяснить позднее правоохранителям — сообщение на электронную почту было отправлено при помощи сервиса анонимных сообщений, который зарегистрирован в Малайзии. «Подрывником» оказался подросток 2004 года рождения из Рыбинска. Сейчас он задержан, следствие продолжается.