Майкоп, , 14:51 — REGNUM В Адыгее участились случаи отравления угарным газом. С начала отопительного сезона — с октября 2021 года по февраль 2022 года — произошло девять таких случаев, в которых погибли жители региона, сообщили 3 февраля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Так, три случая смерти граждан произошли только за первый месяц нового года. За три месяца 2021 года — шесть. Общее число пострадавших от отравления угарным газом составило 24 человека, из них 15 — дети.

«С начала отопительного сезона в октябре 2021 года по декабрь включительно, зарегистрировано 11 таких случаев, из которых со смертельным исходом — шесть. В январе 2022 года зарегистрировано девять фактов, в числе которых, связанных с гибелью людей — три. Всего пострадало 24 человека, из которых 15 детей», — сообщили в СК по региону.

Самыми частными причинами отравления людей называются самовольная установка гражданами внутридомового газового оборудования, перепланировка жилых помещений без учёта требований безопасности.