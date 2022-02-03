Санкт-Петербург, 3 февраля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Математическая модель Санкт-Петербургского государственного университета предполагает сокращение числа новых заболеваний COVID-19 в течение 30−40 дней после достижения пика. Об этом сообщил 3 февраля руководитель центра интеллектуальной логистики СПбГУ, заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ Виктор Захаров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Погожев ИА REGNUM Врач и пациент

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"Мы должны прибавить 30—40 дней к концу февраля и тогда получим примерную оценку того, что мы можем получить уже на других уровнях заболеваемости», — сообщил Захаров.

Эксперт отметил, что в России прослеживается такая же тенденция, как и в Европе, где подъём заболеваемости до достижения пика составлял 30—40 дней. При этом о дальнейшем развитии коронавируса специалист сообщить не может, поскольку дать такую оценку могут только эпидемиологи.

При этом, если брать в расчет, что пика заболеваемости ковидом Россия, по прогнозам Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, достигнет 22—24 февраля, то, соответственно, ожидать минимальных показателей статистики можно будет в начале апреля.

Напомним, по словам Виктора Захарова, на пике заболеваемости COVID-19 суточное значение этого показателя в РФ превысит отметку в 200 тыс. случаев заражения.