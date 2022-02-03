Джакарта, , 14:49 — REGNUM По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 27 197 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 3 февраля в Индонезии выявили 4 414 483 носителя коронавируса.

Кроме того, за сутки побороть коронавирус в Индонезии смогли 5 993 человека. Всего коронавирусом в стране переболели 4 154 797 человек.

В период со 2 по 3 февраля 2022 года зарегистрировано 38 летальных исходов. Всего эпидемия унесла жизни 144 411 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило, что в настоящее время следит за развитием отношений между Россией и Украиной.

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