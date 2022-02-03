Москва, 3 февраля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Законопроект о штрафах за покупку для несовершеннолетних алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ внес в Госдуму Госсовет Удмуртии, передает корреспондент ИА REGNUM 3 февраля.

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Сейчас предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, выраженное в уговорах, угощениях, обещании каких-либо выгод, обмане, угрозах и так далее.

В то же время, отмечают авторы, в большинстве случаев алкогольную и спиртосодержащую продукцию по просьбе подростков приобретают для них совершеннолетние лица. Однако действующее законодательство не позволяет привлечь к ответственности лиц, приобретающих алкогольную и спиртосодержащую продукцию для несовершеннолетних.

В случае принятия закона максимальный штраф составит до 5 тыс. рублей.

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