Лондон, , 14:49 — REGNUM Пит Доэрти, британский рок-музыкант и вокалист группы The Libertines, надеется, что группа The Libertines сможет выпустить новую музыку в 2022 году. Об этом 2 февраля рассказал портал Music News.

Группа The Libertines в клипе на песню Gunga Din YouTube

Фронтмен рассказал, что он и его коллеги по группе — Карл Барат, Джон Хассалл и Гэри Пауэлл — решили «повременить» с продолжением альбома 2015 года Anthems for Doomed Youth, и хотя он понятия не имеет, «как и когда это произойдет», он хотел бы верить в то, что они смогут поделиться чем-то с поклонниками до конца года.

Пит сказал: «В конце нашего тура, который закончился в прошлом месяце, все были очень воодушевлены тем фактом, что мы все еще живы после различных карантинов и приходов и уходов Джона. Мы все были настроены на будущее, так что я не знаю, как и когда это произойдет, но я думаю, что это случится».

Вокалист, который в мае этого года отправится в турне по Европе с французским музыкантом Фредериком Ло, также рассказал об одной «потрясающей» песне под названием Mustang. Он рассказал об этом NME: «Была одна песня, которую мы заканчивали, называлась Mustang, это была потрясающая песня, которая определенно была на одном уровне с великими. Я все время повторял: «Давайте сделаем это сегодня вечером», но все сдерживались. Я очень надеюсь, что вы сможете услышать ее в этом году».

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